Челестини: «Эпизод с пенальти — частный случай. Обороняясь в этом моменте, Круговой все сделал правильно»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини поделился мнением о пенальти в матче 3-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

11-метровый удар в ворота армейцев после того, как Данил Круговой в своей штрафной площади ударил Густаво Мантуана по левой ноге.

«Эпизод с пенальти — частный случай. Обороняясь в этом моменте, он все сделал правильно: поставил корпус и побежал за игроком с намерением не дать ему ничего создать. Я не видел никакого сомнения в нем. В голевой ситуации Круговой видел Мусаева, но не дал ему мяч, поскольку, возможно, посчитал, что находится в более выгодной позиции для удара. Это не связано с нервозностью. Это футбол», — приводит слова Челестини пресс-служба ЦСКА.