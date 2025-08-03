«Локомотив» показал, сколько секунд потребовалось Пиняеву на гол после выхода на замену

«Локомотив» опубликовал видео, в котором показал, сколько секунд потребовалось полузащитнику команды Сергею Пиняеву на гол в матче 3-го тура РПЛ с «Пари НН» (3:2).

Пиняев вышел на поле на 61-й минуте вместо Зелимхана Бакаева и забил через 18 секунд.

«Локомотив» с 9 очками единолично лидирует в РПЛ. В следующем туре команда 9 августа примет «Спартак».