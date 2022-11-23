Ежов о возможном уходе футболистов из «Крыльев Советов»: «Хочется, чтобы команда была сплоченной, но мы не все решаем»

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов рассказал, какое настроение в команде перед зимним трансферным окном.

«Хотим ли мы закончить сезон этим же составом? Не знаю, как получится, тут же не мы всегда всё решаем. Конечно, хочется, чтобы команда была сплоченная. Когда кто-то уходит, это вызывает дискомфорт», — приводит Metaratings слова Ежова.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России с 20 очками в 17 матчах. В Кубке России команда идет на второй строчке в группе B с 9 очками в 5 играх.