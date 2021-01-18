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Евсеев выступает за расширение РПЛ до 18 команд

20:17
Вадим Евсеев. Фото Instagram
Вадим Евсеев. Фото Instagram
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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает, что премьер-лигу стоит расширить до 18 команд. В СМИ появилась информация, что формат турнира могут изменить. Один из вариантов — схема «12 + 12» с 12 клубами в РПЛ-1 и еще 12 — в РПЛ-2.

«Вновь пошли разговоры о смене формата чемпионата и о уменьшении числа команд. Не раз говорил, что считаю оптимальным 18 команд в РПЛ, 2 вылетают и еще 1 играет стыковые матчи.

Это и увеличение числа матчей за сезон, и понятная стройность чемпионата.
В футболе, где все давно придумано, вряд ли надо революционно что-то менять", — написал Евсеев в Instagram.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CKMYL1DDjTy/?igshid=hih1m7ga5e0l

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