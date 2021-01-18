Евсеев выступает за расширение РПЛ до 18 команд

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев считает, что премьер-лигу стоит расширить до 18 команд. В СМИ появилась информация, что формат турнира могут изменить. Один из вариантов — схема «12 + 12» с 12 клубами в РПЛ-1 и еще 12 — в РПЛ-2.

«Вновь пошли разговоры о смене формата чемпионата и о уменьшении числа команд. Не раз говорил, что считаю оптимальным 18 команд в РПЛ, 2 вылетают и еще 1 играет стыковые матчи.

Это и увеличение числа матчей за сезон, и понятная стройность чемпионата.

В футболе, где все давно придумано, вряд ли надо революционно что-то менять", — написал Евсеев в Instagram.