Евсеев показал свой завтрак с отдыха на Мальдивах
Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новое фото с отдыха на Мальдивах. 44-летний специалист показал своим подписчикам в Instagram, как он проводит утро на пляже.
«Здоровый завтрак здорового человека», — подписал фотографию Евсеев.
Россиянин тренировал уфимцев с марта 2019-го по октябрь 2020 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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