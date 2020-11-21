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Евсеев показал свой завтрак с отдыха на Мальдивах

09:46
Вадим Евсеев. Фото Instagram
Вадим Евсеев. Фото Instagram
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Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев опубликовал новое фото с отдыха на Мальдивах. 44-летний специалист показал своим подписчикам в Instagram, как он проводит утро на пляже.

«Здоровый завтрак здорового человека», — подписал фотографию Евсеев.

Россиянин тренировал уфимцев с марта 2019-го по октябрь 2020 года.

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