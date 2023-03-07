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Сегодня, 10:02

Титов — о футболке «Кто мы? Мясо!»: «Это было спонтанно. Очень рад, что всем зашло»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Егор Титов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-игрок «Спартака» Егор Титов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, смогут ли зрители увидеть на ретро-матчах футболку «Кто мы? Мясо!»

«Эту идею мы придумали с РФС. Они пытаются восстановить какие-то памятные моменты прошлого. Я слышал об идее сделать ретро-форму и ретро-автобусы. Пытаются сделать подобающий антураж. С майкой я не удивился. Увидел эту майку уже в раздевалке у своего шкафчика. Мне сказали, что нужно сделать так, как это было тогда, двадцать лет назад. Есть моменты, которые мы вспоминаем с большим удовольствием. Тогда это было сделано спонтанно, продумано за сутки до матча. Я же не знал, что забью гол в том матче. Очень рад, что всем зашло. Дай Бог, чтобы таких памятных моментов было очень-очень много», — сказал Титов «СЭ».

Летом 2022 года в ретро-матче легенд «Спартака» против «Зенита» (0:2) Титов продемонстрировал болельщикам футболку с надписью «Кто мы? Мясо!»

Егор Титов
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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 Спартак 18 11 4 3 42-20 37
3
 Ростов 18 10 5 3 33-26 35
4
 Динамо 18 9 5 4 34-21 32
5
 ЦСКА 18 8 5 5 30-20 29
6
 Ахмат 18 9 2 7 30-28 29
7
 Сочи 18 8 4 6 29-32 28
8
 Краснодар 18 7 5 6 33-31 26
9
 Оренбург 18 8 1 9 34-40 25
10
 Урал 18 6 4 8 23-30 22
11
 Кр. Советов 18 5 5 8 20-26 20
12
 Пари НН 18 5 4 9 22-32 19
13
 Локомотив 18 4 4 10 23-35 16
14
 Факел 18 1 11 6 22-34 14
15
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16
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