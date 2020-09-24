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Евсеев назвал поражение от ЦСКА одним из лучших матчей «Уфы» в сезоне

09:59
Вадим Евсеев. Фото Instagram
Вадим Евсеев. Фото Instagram
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился разбором поражения команды от ЦСКА (0:1) в матче 8-го тура Тинькофф РПЛ.

— Сегодня провели разбор матча с ЦСКА, — написал специалист у себя в Instagram. — Разобрали ошибки, которые допустили. Но при этом по движению, по скоростной работе, по спринтам это одна из лучших игр «Уфы» в сезоне. Однако соперник пробежал побольше. Проводил быстрые атаки, о чем мы говорили перед матчем. В переходных фазах был более эффективен. Затем провели тренировку, первую для Владислава Камилова. Состоялся долгожданный трансфер, надеемся, он поможет нам.

Следующий матч «Уфа» проведет в субботу, 26 сентября против «Зенита». Начало — в 16.30 (мск).

Сегодня провели разбор матча с ЦСКА. Разобрали ошибки, которые допустили. Но при этом по движению, по скоростной работе, по спринтам это одна из лучших игр «Уфы» в сезоне. Однако соперник пробежал побольше. Проводил быстрые атаки, о чем мы говорили перед матчем. В переходных фазах был более эффективен. Затем провели тренировку, первую для Владислава Камилова. Состоялся долгожданный трансфер, надеемся, он поможет нам. #спорт #нашалигачемпионов #премьерлига #футбол #фкуфа #уфа #евсеев

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

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