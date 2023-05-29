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Шипицин: «Для меня непонятно, почему ЦСКА так вальяжно сыграл с «Краснодаром»

Шипицин поделился впечатлениями от матча ЦСКА — «Краснодар»
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин подвел итоги матча 29-го тура чемпионата России, где быки дома сыграли с ЦСКА вничью 0:0.

«Я был на этом матче. «Краснодар» играл, мне кажется, смешанным составом, в защите у него была молодежь. Я считал, что ЦСКА задавит, потому что у них задача — занять второе место, и такой шанс сумасшедший, но почему-то получилось совсем наоборот. В принципе, ЦСКА ничего на поле не сделал, чтобы сказать, что он играл с позиции силы. А «Краснодар» неплохо смотрелся, в каких-то моментах даже вдесятером, и я думал, что он забьет свой гол. Для меня непонятно, почему ЦСКА так вальяжно провел эту встречу и не использовал возможность закрепиться на втором месте, тем более что «Спартак» потом сыграл вничью. Но как-то вот так все прошло. Мне «Краснодар» даже больше понравился», — приводит слова Шипицина «Евро-Футбол.Ру».

После 29 матчей ЦСКА занимает второе месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 55 очков. «Краснодар» — шестой (47 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005140325_shipicin_dlya_menya_neponyatno_pochemu_cska_tak_valyajno_syigral_s_krasnodarom
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ФК ЦСКА (Москва)
Евгений Шипицин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 20 7 2 73-20 67
2
 ЦСКА 29 16 7 6 52-26 55
3
 Спартак 29 15 9 5 60-37 54
4
 Ростов 29 15 8 6 47-40 53
5
 Ахмат 29 15 4 10 49-37 49
6
 Краснодар 29 13 8 8 60-44 47
7
 Динамо 29 13 6 10 49-42 45
8
 Оренбург 29 13 4 12 55-55 43
9
 Локомотив 29 12 6 11 51-45 42
10
 Сочи 29 11 5 13 37-53 38
11
 Урал 29 9 6 14 32-45 33
12
 Факел 29 6 12 11 36-47 30
13
 Кр. Советов 29 7 8 14 31-45 29
14
 Пари НН 29 7 6 16 31-50 27
15
 Химки 29 4 6 19 25-65 18
16
 Торпедо 29 3 4 22 21-58 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 - : -
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 - : -
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 - : -
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 - : -
3.06 17:00
Урал – Сочи
 - : -
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Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 20
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Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
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Эдуард Сперцян

Краснодар

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Александр Соболев

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