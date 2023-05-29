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Хусаинов разобрал судейство в дерби «Динамо» — «Локомотив»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Заслуженный российский арбитр Сергей Хусаинов оценил работу главного судьи матча «Динамо» — «Локомотив» Романа Сафьяна.

«В эпизоде с назначением первого пенальти в ворота «Локо» рука Дзюбы пошла вперед, увеличив зону обороны. В естественном положении рука идет вверх, а тут она была выставлена в сторону. Это именно игра рукой, он препятствовал движению мяча. В моменте, когда Смолов пробросил себе мяч на ход, защитник «Локо» стоял на месте, не мешал его движению. Смолов в том эпизоде прыгнул дельфинчиком и справедливо получил предупреждение за симуляцию. В эпизоде с назначением второго пенальти в ворота «Локо» защитник красно-зеленых действовал безрассудно. Он нанес удар по ногам соперника, это чистый пенальти», — приводит слова Хусаинова «Евро-Футбол.Ру».

Матч завершился со счетом 4:2 в пользу команды Михаила Галактионова.

«Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России с 42 очками в 29 матчах. В последнем, 30-м туре сезона-2022/23 железнодорожники сыграют против «Торпедо». Матч состоится 3 июня и начнется в 17.00 (мск).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005140375_husainov_razobral_sudeystvo_v_derbi_dinamo_-_lokomotiv
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