Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков 25 февраля рассказал об условиях покупки нападающего «Аякса» Квинси Промеса.

— Как вы договорились по поводу рисков?

— Мы сразу говорили о прямом трансфере, — сказал Мележиков. — Трансферные платежи мы будем осуществлять каждые полгода до конца срока контракта. Если что-то произойдет, мы перестанем платить.

О возвращении Промеса в «Спартак» было объявлено 24 февраля. «Аякс» сообщил, что московский клуб заплатит за 29-летнего голландца 8,5 миллиона евро, сумма трансфера может вырасти до 11 миллионов с учетом бонусов. Футболист подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года.

Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» он отыграл 135 матчей и забил 66 мячей во всех турнирах.

Летом 2018 года голландец перешел в «Севилью», где выступал один сезон, после чего перешел в «Аякс».

В этом сезоне форвард провел за амстердамцев 25 матчей, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей.

(Сергей Федоров)