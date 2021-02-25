Евгений Мележиков — о рисках при покупке Промеса: «Если что-то произойдет, «Спартак» перестанет платить»
Управляющий директор «Спартака» Евгений Мележиков 25 февраля рассказал об условиях покупки нападающего «Аякса» Квинси Промеса.
— Как вы договорились по поводу рисков?
— Мы сразу говорили о прямом трансфере, — сказал Мележиков. — Трансферные платежи мы будем осуществлять каждые полгода до конца срока контракта. Если что-то произойдет, мы перестанем платить.
О возвращении Промеса в «Спартак» было объявлено 24 февраля. «Аякс» сообщил, что московский клуб заплатит за 29-летнего голландца 8,5 миллиона евро, сумма трансфера может вырасти до 11 миллионов с учетом бонусов. Футболист подписал контракт со «Спартаком» на 3,5 года.
Промес уже выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год. В составе московского клуба он стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Всего за «Спартак» он отыграл 135 матчей и забил 66 мячей во всех турнирах.
Летом 2018 года голландец перешел в «Севилью», где выступал один сезон, после чего перешел в «Аякс».
В этом сезоне форвард провел за амстердамцев 25 матчей, отметившись 6 голами и 1 результативной передачей.
(Сергей Федоров)
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