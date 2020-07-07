Евгений Кафельников: «Сменщика Цорна ждет та же судьба»

Знаменитый болельщик «Спартака», экс-первая ракетка мира и олимпийский чемпион Евгений Кафельников скептически высказался о шансах будущего гендиректора клуба. Сегодня стало известно, что должность освободил Томас Цорн. По информации «СЭ», фаворитом на должность является Шамиль Газизов из «Уфы».

— Федун говорил, что у любого тренера и руководителя есть карт-бланш, но никакого карт-бланша не было, Федун руководил всем сам, — сказал Кафельников в эфире «Матч премьер». — Мне кажется, сменщика ждет та же судьба, что и Цорна, к сожалению.