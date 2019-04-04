Евгений Гинер: "Я считаю, что ВАР – это правильно"

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказал свое мнение о внедрении в российском футболе системы ВАР.

– В среду в российском футболе впервые был применен ВАР. Как к этому относитесь?

– Я считаю, что ВАР – это правильно. И уже большая часть Европы его применяет. Вспоминая мяч, забитый нам "Ахматом" с болельщицкой трибуны, считаю что при ВАР... Весь стадион это видел, кроме судьи. Смотря, какие пенальти сейчас ставят в матче "Локомотив" – "Динамо", считаю, что ВАР – абсолютно нормальный. Тогда мы закончим говорить о каком-то судейском неправильном подходе будем двигаться дальше. Арбитр может сказать, что не увидел, это понятно. Но почему он не пошел смотреть эпизод, когда все требовали, тут вопрос будет решаться совсем иначе. Любой человек ошибается, а с телевизором это трудно сделать.

– Система ВАР стоит денег...

– (перебивает) Ничего страшного. Я люблю приводить примеры на других клубах. Например, гол "Ахмата" не засчитали, мы выиграли и стали чемпионами. Заработали на пять – десять миллионов долларов больше. А сколько стоит система ВАР? Пятьдесят, сто тысяч?

– Сотни тысяч долларов.

– Не стоит она сотни тысяч долларов. Бывают обидные вещи, когда не было пенальти или было, или гол тебе забили из лицевой линии, когда все видят, что мяч вышел. Это же очки. Плюс еще и сердечные травмы. В среду в чемпионате России впервые была применена система ВАР. (Елена Григорьевская, Андрей Михайлов)

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