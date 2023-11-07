Бушманов высказал мнение о Файзуллаеве: «В РПЛ таких футболистов наперечет»

Экс-главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью «СЭ» высказал мнение о 20-летнем полузащитнике ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбеке Файзуллаеве.

— Герой тура?

— Выбираю между Файзуллаевым и Федотовым... Ладно, пусть будет Аббос. С «Нижним» он вновь провел хороший матч, поучаствовал в двух голах. Мне очень нравится этот полузащитник, его техника, интеллект. Всего 20 лет, но на поле принимает зрелые решения. Может сыграть нестандартно, плюс невероятно работоспособный. В РПЛ таких футболистов наперечет.

— ЦСКА в матче с «Нижним» дважды проигрывал, но все-таки вырвал победу. За счет чего?

— Во-первых, у армейцев есть характер. Они уже не раз это доказывали, в каждом матче сражаются до конца. Во-вторых, повлияли замены, которые сделал Федотов на 68-й минуте. ЦСКА перешел на игру в четыре защитника, добавил в атаке огня и дожал соперника.

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