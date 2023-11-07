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Сегодня, 15:15

Бушманов высказал мнение о Файзуллаеве: «В РПЛ таких футболистов наперечет»

Александр Кружков
Обозреватель
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Экс-главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью «СЭ» высказал мнение о 20-летнем полузащитнике ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбеке Файзуллаеве.

— Герой тура?

— Выбираю между Файзуллаевым и Федотовым... Ладно, пусть будет Аббос. С «Нижним» он вновь провел хороший матч, поучаствовал в двух голах. Мне очень нравится этот полузащитник, его техника, интеллект. Всего 20 лет, но на поле принимает зрелые решения. Может сыграть нестандартно, плюс невероятно работоспособный. В РПЛ таких футболистов наперечет.

— ЦСКА в матче с «Нижним» дважды проигрывал, но все-таки вырвал победу. За счет чего?

— Во-первых, у армейцев есть характер. Они уже не раз это доказывали, в каждом матче сражаются до конца. Во-вторых, повлияли замены, которые сделал Федотов на 68-й минуте. ЦСКА перешел на игру в четыре защитника, добавил в атаке огня и дожал соперника.

Полностью интервью Бушманова

Евгений Бушманов
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Аббосбек Файзуллаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 14 9 4 1 23-9 31
2
 Зенит 14 9 2 3 29-13 29
3
 ЦСКА 14 6 6 2 26-19 24
4
 Кр. Советов 14 6 4 4 28-20 22
5
 Динамо 14 5 7 2 22-19 22
6
 Спартак 14 6 3 5 19-21 21
7
 Локомотив 14 5 6 3 19-18 21
8
 Пари НН 14 6 2 6 14-14 20
9
 Рубин 14 5 4 5 13-20 19
10
 Факел 14 5 3 6 13-16 18
11
 Ростов 14 4 5 5 22-25 17
12
 Урал 14 4 4 6 14-21 16
13
 Оренбург 14 3 4 7 16-22 13
14
 Ахмат 14 3 3 8 14-19 12
15
 Балтика 14 3 2 9 12-21 11
16
 Сочи 14 3 1 10 16-23 10
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30 тур
11.11 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
11.11 14:00
Факел – ЦСКА
 - : -
11.11 16:30
Локомотив – Ахмат
 - : -
11.11 19:30
Зенит – Краснодар
 - : -
12.11 14:00
Пари НН – Балтика
 - : -
12.11 16:30
Динамо – Оренбург
 - : -
12.11 19:00
Сочи – Рубин
 - : -
12.11 19:30
Спартак – Ростов
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

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Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 8
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Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
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Квинси Промес

Спартак

 5
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 4
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 11 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 11 1 3
Брайан Мансилья

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