Экс-главный тренер «Спартака-2» и молодежной сборной России Евгений Бушманов в интервью «СЭ» назвал главное разочарование 14-го тура РПЛ.

— Разочарование тура?

— «Ахмат». Сразу после назначения Ромащенко все вроде стало налаживаться. Эмоциональный всплеск, команда встряхнулась. Но потом опять вошла в пике. Уже семь матчей без побед, включая поражения в последних четырех турах.

— Ту мач.

— Да уж. По меркам РПЛ состав у «Ахмата» крепкий, не для борьбы за выживание, но... Сам Ромащенко в интервью говорит — мол, не понимаю, что происходит с командой. Бросается в глаза какая-то растерянность футболистов, они не знают, что делать на поле. Хотя с «Факелом» первый тайм провели неплохо. А второй — на редкость боязливо.

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