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Сегодня, 13:10

Гафин — о возможном возвращении Хачатурянца: «Было бы здорово»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном возвращении Ашота Хачатурянца в российский судейский корпус.

— Ашот Рафаилович, во-первых, профессиональный и авторитетный человек. Поэтому, как мне кажется, стратегия развития судейства, которую он когда-то разработал и запустил, не доведена до конца. Было бы здорово, если бы он вернулся и довел бы до логического завершения то, что он начинал какое-то время назад.

— Вы контактировали с ним в последний год?

— Да, мы виделись, но в частном порядке.

Ранее о возможном возвращении Хачатурянца сообщалось в Telegram-канале «Это футбол, брат!».

ФК Динамо (Москва)
Ашот Хачатурянц
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
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 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
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