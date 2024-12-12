Гафин — о возможном возвращении Хачатурянца: «Было бы здорово»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном возвращении Ашота Хачатурянца в российский судейский корпус.

— Ашот Рафаилович, во-первых, профессиональный и авторитетный человек. Поэтому, как мне кажется, стратегия развития судейства, которую он когда-то разработал и запустил, не доведена до конца. Было бы здорово, если бы он вернулся и довел бы до логического завершения то, что он начинал какое-то время назад.

— Вы контактировали с ним в последний год?

— Да, мы виделись, но в частном порядке.

Ранее о возможном возвращении Хачатурянца сообщалось в Telegram-канале «Это футбол, брат!».