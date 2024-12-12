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Сегодня, 11:50

ВЦИОМ: 27 процентов россиян считают хоккей национальным видом спорта

Ана Горшкова
Корреспондент
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Тренировка сборной России по хоккею перед Кубком Первого канала
Фото ФХР

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса россиян о национальных видах спорта.

Большинство российских граждан (79 процентов) считают, что в стране существует национальный спорт. 27 процентов опрошенных к такому виду спорта отнесли хоккей, фигурное катание и футбол (по 9 процентов). Далее идут лыжный спорт (6 процентов), гимнастика и самбо (по 5 процентов), биатлон и борьба (по 3 процента) и лапта (2 процента). По одному проценту набрали плавание, синхронное плавание, дзюдо, легкая атлетика, городки, бокс и литрбол.

По данным ВЦИОМ, на основе полученных ответов 79 процентов респондентов были выделены шесть групп факторов, согласно которым спорт может считаться национальным: успехи и достижения российских спортсменов, география и климат, исторические и культурные аспекты, общественный интерес, вовлеченность и уровень развития спорта.

В опросе ВЦИОМ приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Источник: ВЦИОМ
Хоккей
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