"Этот день уже другим не будет". Баскаков - о матче "Томь" - "Уфа"

Главный тренер "Томи" Василий Баскаков после ответного стыкового матча за место в премьер-лиге против "Уфы" (1:0) заявил, что сезон для его команды получился напряженным, но интересным. Уфимцы остались в РПЛ благодаря домашней победе в первой игре (2:0).

- Естественно, обидно. Должны были показать больше, - сказал Баскаков в эфире канала "Матч Премьер". - Но как есть, так и есть. Этот день уже другим не будет. Спасибо ребятам и фанатам, что поддерждали и пришли. Думаю, они остались довольны нашей игрой. Сезон был напряженным, но интересным.

У нас много молодых ребят в атаке. Я попросил их поагрессивнее действовать. Народ пришел, хотел видеть, как мы в атаке играем.

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