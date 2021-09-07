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С «Локомотива» сняли запрет на регистрацию новых игроков

12:55
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Палата РФС по разрешению споров приняла решение снять с «Локомотива» запрет на регистрацию новых игроков, информирует пресс-служба столичного клуба в своем Telegram-канале.

«Сегодня, 7 сентября, после исполнения футбольным клубом «Локомотив» своих обязательств председателем Палаты по разрешению споров было принято решение о снятии запрета на регистрацию новых футболистов, наложенного ранее в качестве обеспечительной меры по делу № ?057-21 от 3 сентября 2021 года.

С сегодняшнего дня клуб имеет право регистрировать игроков для участия в соревнованиях», — говорится в сообщении клуба.

Решение о запрете московскому клубу регистрировать новичков было принято 3 сентября из-за задолженностей перед бывшим защитником команды Соломоном Кверквелией.

Кверквелия выступал за «Локомотив» с февраля 2017 года. Сезон-2020/21 футболист провел на правах аренды в «Роторе», после чего покинул железнодорожников в связи с истечением контракта. В данный момент игрок находится без клуба.

Дополнительная информация:

https://t.me/fclokomotiv/3654

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Александр Кравченко все материалы автора

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