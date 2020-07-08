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«Это неэтично!» В комитете по этике отреагировали на письмо «Спартака» по поводу слов гендиректора «Зенита»

8 июля 2020, 13:28
Александр Медведев. Фото ФК «Зенит» «Спартак» обратился в комитет по этике Российского футбольного союза. Фото "СЭ"
Александр Медведев. Фото ФК «Зенит»
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Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев — о письме со стороны «Спартака» за подписью запредседателя совета директоров красно-белых Сергея Михайлова с просьбой дать оценку словам генерального директора «Зенита» Александра Медведева.

— Мне нельзя это комментировать, — сказал он «СЭ». — Это неэтично, потому что у нас всегда коллективные решения комитета по этике. Если определённые органы и лица РФС направят данное обращение в комитет, то мы обязательно его рассмотрим. Все письма поступают в руководство организации. (Севастиан Терлецкий)

«Спартак» обратился в комитет по этике Российского футбольного союза. Фото "СЭ"
«Спартак» обратился в комитет по этике Российского футбольного союза. Фото «СЭ»

«Спартак» обратился в комитет по этике по поводу высказывания гендиректора «Зенита» о сцене Дзюба — Азмун

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