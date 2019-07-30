"Это глыба, я его боялся". Самедов - о Романцеве

Полузащитник Александр Самедов в интервью "СЭ" высказался в адрес легендарного тренера "Спартака" Олега Романцева. Он рассказал, что чуть в обморок не упал во время первого диалога с тренером.

– Что такое было в Романцеве, что заставляет вас говорить о нем с таким уважением?

– Это глыба, я его боялся. В столовую не мог зайти в Тарасовке, когда видел, что там завтракает или обедает Олег Иванович.

– Почему?

– Вот такое отношение было, и у многих так. Когда он первый раз со мной заговорил в квадрате, чуть в обморок не упал.

– Хоть раз общались один на один с Романцевым?

– Нет, но был диалог. Он поставил меня на игру, объяснял, как действовать в том или ином моменте.

– Если бы Романцева поместили в сегодняшний футбол, он бы справился?

– Сейчас нет футболистов под требования, что были у Романцева. Нет тех, кто бы играл в футбол, который требовал Романцев. У него была феноменальная команда. Люди были заточены под тот футбол. Раньше в "Спартаке" один в один если только Валерий Кечинов обыгрывал. Все делалось через пас. Для Романцева было важно, как ты пас отдаешь, чтобы мяч стелился по полю. Сейчас же – беги, обыгрывай.

– Это качество футболистов?

– Это культура футбола. При Романцеве это был стиль "Спартака". Сейчас нет ни футболистов, ни стиля такого. Сейчас приходит новый тренер, команда играет так, как он видит.

– Но пришел тренер и сказал, что поставит через четыре месяца комбинационный футбол.

– Можете ему позвонить и спросить, когда это сделает. Но у него на тренировках все упражнения игровые, интересный тренировочный процесс. Но когда это все произойдет, не ко мне. (Сергей Егоров)

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