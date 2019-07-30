"Это глыба, я его боялся". Самедов - о Романцеве

Полузащитник Александр Самедов в интервью "СЭ" высказался в адрес легендарного тренера "Спартака" Олега Романцева. Он рассказал, что чуть в обморок не упал во время первого диалога с тренером.
– Что такое было в Романцеве, что заставляет вас говорить о нем с таким уважением?
– Это глыба, я его боялся. В столовую не мог зайти в Тарасовке, когда видел, что там завтракает или обедает Олег Иванович.
– Почему?
– Вот такое отношение было, и у многих так. Когда он первый раз со мной заговорил в квадрате, чуть в обморок не упал.
– Хоть раз общались один на один с Романцевым?
– Нет, но был диалог. Он поставил меня на игру, объяснял, как действовать в том или ином моменте.
– Если бы Романцева поместили в сегодняшний футбол, он бы справился?
– Сейчас нет футболистов под требования, что были у Романцева. Нет тех, кто бы играл в футбол, который требовал Романцев. У него была феноменальная команда. Люди были заточены под тот футбол. Раньше в "Спартаке" один в один если только Валерий Кечинов обыгрывал. Все делалось через пас. Для Романцева было важно, как ты пас отдаешь, чтобы мяч стелился по полю. Сейчас же – беги, обыгрывай.
– Это качество футболистов?
– Это культура футбола. При Романцеве это был стиль "Спартака". Сейчас нет ни футболистов, ни стиля такого. Сейчас приходит новый тренер, команда играет так, как он видит.
– Но пришел тренер и сказал, что поставит через четыре месяца комбинационный футбол.
– Можете ему позвонить и спросить, когда это сделает. Но у него на тренировках все упражнения игровые, интересный тренировочный процесс. Но когда это все произойдет, не ко мне. (Сергей Егоров)
Прощальное интервью Самедова: про Кононова, Карреру, Семина, "Динамо" и бизнес