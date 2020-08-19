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«Это была самая напряженная игра в новом сезоне». Кержаков — о матче с ЦСКА

19 августа 2020, 23:35
Михаил Кержаков. Фото ФК «Зенит»
Михаил Кержаков. Фото ФК «Зенит»
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился впечатлениями после матча ЦСКА (2:1) в матче третьего тура Тинькофф чемпионата России.

«Пока — да, это самая напряженная игра в новом сезоне, — цитирует Кержакова официальный сайт клуба. — Пока — да. Думаю, этот матч был похож на нашу предыдущую домашнюю игру с армейцами в прошлом сезоне. ЦСКА действовал практически так же, на контратаках, и гол тоже Влашич забил. В целом мы контролировали мяч, но один момент — и один гол. Как и год назад.

Гол? Я увидел, как Влашич убирает мяч под правую, и опустился чуть глубже в ворота, чтобы у меня было больше времени переместиться — так как думал, что он будет бить обводящим. Потом мяч перекрыли защитники, и Влашич нанес прямой падающий удар. Мне кажется, если бы я стоял повыше, удалось бы его достать.

Дуглас Сантос? Я считаю, что он сыграл супер. В принципе, Дуглас — универсальный игрок, может и в опорной сыграть, и слева. А как показал сегодняшний матч, может достойно сыграть и левого центрального защитника. На каком языке шел подсказ? Да я уже, если честно, привык — могу и на португальском, и на английском, и на русском, и на тарабарском".

В составе победителей дубль сделал Сердар Азмун. У армейцев отличился Никола Влашич.

Зенит — ЦСКА

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2020-08-19-mikhail-kerzhakov-v-tselom-my-kontrolirovali-myach-no-odin-moment-i-odin-gol-kak-i-god-nazad.htm

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 3-й тур. «Зенит» — ЦСКА и другие матчи




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