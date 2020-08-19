Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков поделился впечатлениями после матча ЦСКА (2:1) в матче третьего тура Тинькофф чемпионата России.

«Пока — да, это самая напряженная игра в новом сезоне, — цитирует Кержакова официальный сайт клуба. — Пока — да. Думаю, этот матч был похож на нашу предыдущую домашнюю игру с армейцами в прошлом сезоне. ЦСКА действовал практически так же, на контратаках, и гол тоже Влашич забил. В целом мы контролировали мяч, но один момент — и один гол. Как и год назад.

Гол? Я увидел, как Влашич убирает мяч под правую, и опустился чуть глубже в ворота, чтобы у меня было больше времени переместиться — так как думал, что он будет бить обводящим. Потом мяч перекрыли защитники, и Влашич нанес прямой падающий удар. Мне кажется, если бы я стоял повыше, удалось бы его достать.

Дуглас Сантос? Я считаю, что он сыграл супер. В принципе, Дуглас — универсальный игрок, может и в опорной сыграть, и слева. А как показал сегодняшний матч, может достойно сыграть и левого центрального защитника. На каком языке шел подсказ? Да я уже, если честно, привык — могу и на португальском, и на английском, и на русском, и на тарабарском".

В составе победителей дубль сделал Сердар Азмун. У армейцев отличился Никола Влашич.