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Есть ли коронавирус у игрока «Арсенала» Альвареса?

10 июля 2020, 18:13
Виктор Альварес. Фото ПФК "Арсенал".
Виктор Альварес. Фото ПФК "Арсенал".
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По данным «СЭ», информация Telegram-канала Sport_inside о коронавирусе у игрока «Арсенала» Виктора Альвареса не соответствует действительности.

27-летний защитник имел отрицательный тест перед матчем с «Крыльями», получил официальный допуск к встрече (QR-код), однако на предыгровой тренировке повредил плечо. Возможно, Альваресу потребуется операция. (Константин Алексеев)

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