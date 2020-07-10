Есть ли коронавирус у игрока «Арсенала» Альвареса?
10 июля 2020, 18:13
По данным «СЭ», информация Telegram-канала Sport_inside о коронавирусе у игрока «Арсенала» Виктора Альвареса не соответствует действительности.
27-летний защитник имел отрицательный тест перед матчем с «Крыльями», получил официальный допуск к встрече (QR-код), однако на предыгровой тренировке повредил плечо. Возможно, Альваресу потребуется операция. (Константин Алексеев)
Материалы сюжета: Спорт после коронавируса: возвращение
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