ESPN: Угальде заинтересован в переходе в «Фейеноорд»

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде открыт к идее вернуться в чемпионат Нидерландов, где его хочет видеть «Фейеноорд», сообщает ESPN со ссылкой на источники, близкие к игроку.

Отмечается, что 23-летний футболист с воодушевлением воспринимает возможность перехода в клуб из Роттердама из-за его «престижа и вдохновляющей атмосферы». Спортивная структура клуба также играет важную роль в оценке потенциального трансфера.

Ранее сообщалось, что «Фейеноорд» предложил «Спартаку» 15 миллионов евро за трансфер костариканского форварда, но предложение было отклонено. Тем не менее нидерландский клуб не исключает возможности продолжить переговоры.