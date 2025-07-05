Матеус Алвес заявил, что хочет войти в историю ЦСКА

Полузащитник «Сан-Паулу» Матеус Алвес рассказал «СЭ», почему выбрал ЦСКА в качестве продолжения карьеры.

— Почему ты выбрал ЦСКА?

— Потому что это команда с большой историей в футболе, за которой я тоже всегда слежу. А поскольку это большой клуб, то нет ничего лучше, чем уйти из одного большого клуба в другой. Так что я очень счастлив здесь, я хочу войти в историю ЦСКА.

В сезоне-2025 Алвес в 25 матчах за «Сан-Паулу» во всех турнирах забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 3,5 миллиона евро.