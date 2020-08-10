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Если «Спартак» снимется с чемпионата, то следующий сезон проведет в любителях

10 августа 2020, 01:08
9 августа. Москва. «Спартак» — «Сочи». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
9 августа. Москва. «Спартак» — «Сочи». Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Спартак» сыграл вничью с «Сочи» в 1-м туре чемпионата России (2:2). После игры владелец московского клуба Леонид Федун был недоволен судейством и пригрозил снять команду с турнира.

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Такого ранее в истории не было, но если «Спартак» все же решит покинуть лигу после 1-го тура, получит строгое наказание, прописанное в регламенте.

Согласно статье 4.5.6.1, если в ходе чемпионата из состава участников будет исключен один клуб, то по завершении чемпионата в ФНЛ выбывает еще только один клуб, чья команда набрала в итоговой турнирной таблице наименьшее количество очков среди оставшихся команд.

Согласно статье 4.5.6.3, клуб, исключенный в ходе сезона из состава участников чемпионата (независимо от причины исключения), к чемпионату и первенству следующего сезона не допускается.

Таким образом, если «Спартак» снимется с чемпионата России, то в сезоне-2021/22 сможет играть только на любительском уровне. Вернуться в РПЛ красно-белые смогут не раньше 2024 года.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 1-й тур нового чемпионата




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