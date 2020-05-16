«Если будет петиция в поддержку Семина, я ее подпишу». Татьяна Тарасова поддержала легенду «Локомотива»

Семикратный олимпийский чемпион в роли тренера по фигурному катанию Татьяна Тарасова дала большое интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру. Великий тренер поддержала своих уволенных в разные годы коллег из футбола и хоккея — Юрия Семина и Олега Знарка.

— Переживаете ли вы за тренеров по другим видам спорта? Вот на днях с Юрием Семиным «Локомотив» контракт не продлил безо всяких на то спортивных оснований.

— Да, переживаю. И поражаюсь, как быстро у нас какие-то начальники освобождают настоящих тренеров! Возьмите такой случай. У нас хоккейная сборная после многих лет молчания выиграла Олимпийские игры. Пусть там не было игроков НХЛ. Кому какое дело — есть турнир, и мы его выиграли! Что сделали с главным тренером Олегом Знарком?

— Убрали. И тоже из-за конфликта с руководителем.

— А на кого они поменяли Семина?

— На никому не известного в России серба Марко Николича.

— Ой, это чтобы деньги списывать! Как можно в стране не иметь своего тренера? Они бы еще канадца пригласили хоккейную сборную тренировать. А что теперь делать? Если напишут петицию в поддержку Семина — я подпишу! (Игорь Рабинер)

Полное интервью Тарасовой — скоро в «СЭ»