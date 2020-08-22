Эсекиель Понсе: «По уровню российский футбол не уступает ведущим европейским лигам»

Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе рассказал об адаптации в России и оценил уровень РПЛ.

— Думал, будет сложнее освоиться, но мне очень помогли. Благодарен команде за такой прием. В целом год получился неплохой. В том числе в футбольном плане лично для меня, но в новом сезоне хочу забивать еще больше, а главное — намного чаще побеждать вместе со «Спартаком».

— Вы поиграли в Италии, Испании, Франции и Греции. Чем отличается жизнь в России?

— Большой разницы не чувствую. Российский футбол, особенно в дерби, ни по атмосфере, ни по уровню игры не уступает ведущим европейским лигам. Если говорить про быт, то все жалуются на пробки, но сейчас я живу ближе к стадиону и не трачу много времени на дорогу. Вот к дорожным указателям на кириллице не привык. Иногда они приводили меня непонятно куда.