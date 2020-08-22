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Эсекиэль Понсе: «Кокорин — классный футболист с отличной техникой»

09:49
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Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе поделился впечатлениями от работы с новичком красно-белых, форвардом Александром Кокориным.

— По тем тренировкам, которые мы провели вместе, видно, что это классный футболист с отличной техникой, — приводит официальный сайт «Спартака» слова Понсе. — Он умеет грамотно распоряжаться мячом. Надеюсь, он как можно скорее сможет принести нам пользу.

Кокорин перешел в «Спартак» на правах свободного агента летом 2020 года, форвард еще не провел ни одного матча за красно-белых.

Дополнительная информация:

https://spartak.com/news/2020-08-22-esekel_ponse_v_rossii_bespokoit_odno_konchayutsya_moi_zapasy_mate/

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