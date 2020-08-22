Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе поделился впечатлениями от работы с новичком красно-белых, форвардом Александром Кокориным.

— По тем тренировкам, которые мы провели вместе, видно, что это классный футболист с отличной техникой, — приводит официальный сайт «Спартака» слова Понсе. — Он умеет грамотно распоряжаться мячом. Надеюсь, он как можно скорее сможет принести нам пользу.

Кокорин перешел в «Спартак» на правах свободного агента летом 2020 года, форвард еще не провел ни одного матча за красно-белых.