Эсекиэль Понсе: «Кокорин — классный футболист с отличной техникой»
09:49
Нападающий «Спартака» Эсекиэль Понсе поделился впечатлениями от работы с новичком красно-белых, форвардом Александром Кокориным.
— По тем тренировкам, которые мы провели вместе, видно, что это классный футболист с отличной техникой, — приводит официальный сайт «Спартака» слова Понсе. — Он умеет грамотно распоряжаться мячом. Надеюсь, он как можно скорее сможет принести нам пользу.
Кокорин перешел в «Спартак» на правах свободного агента летом 2020 года, форвард еще не провел ни одного матча за красно-белых.
Дополнительная информация:
https://spartak.com/news/2020-08-22-esekel_ponse_v_rossii_bespokoit_odno_konchayutsya_moi_zapasy_mate/