Ещенко о самом популярном клубе: «Спартак», конечно же. «Зенит» только в Питере поддерживают и больше нигде»

«СЭ» запустил масштабный спецпроект, чтобы узнать, какой футбольный клуб России самый популярный — «Спартак» или «Зенит». Красно-белые или сине-бело-голубые? Москва или Петербург?

Бывший футболист «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самой популярной команде в стране.

«Спартак», конечно же, самый популярный клуб. Просто вот так получилось и все. «Спартак» поддерживают по всей стране. Тут нет смысла даже спорить. «Зенит» только в Питере поддерживают и больше нигде. Может, где-то еще болеют за них, но не в таком количестве как за «Спартак». Если люди до сих приходят, поддерживают, то это, конечно, значит, что «Спартак» — это до сих пор народная команда», — сказал Ещенко «СЭ».

Переходи на страницу проекта и голосуй! А результаты опроса опубликуем 15 августа, прямо перед первым матчем двух команд в этом сезоне.