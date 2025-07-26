Чилийский игрок «Сочи» Сааведра о русском языке: «Читаю и могу давать небольшие интервью»

Полузащитник «Сочи» Игнасио Сааведра ответил «СЭ» на вопрос об изучении русского языка. Футболист ответил на вопрос на русском.

«Я изучаю русский язык. Но, мне кажется, что нужно еще больше говорить на нем. На данный момент я много чего понимаю на русском языке, читаю и могу давать небольшие интервью. Но думаю, что со временем буду еще больше понимать и говорить на этом языке», — сказал Сааведра «СЭ».

Сааверда перешел в «Сочи» из «Универсидада» в январе 2024 года. Чилиец провел за российскую команду 52 матча, забил 2 гола и сделал 7 результативных передач.

Контракт 26-летнего футболиста с «Сочи» действует до конца июня 2027 года.

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