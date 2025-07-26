«Локомотив» продлит контракты с Бариновым, Лантратовым и Фассоном

Руководство «Локомотива» намерено продлить контракты с Дмитрием Бариновым, Ильей Лантратовым и Лукасом Фассоном, сообщает «Чемпионат».

По сведениям источника, переговоры с игроками, у которых соглашения заканчиваются летом 2026 года, начнутся в ближайшее время.

Баринов является воспитанником «Локомотива» и находится в системе клуба с 2012 года. Лантратов перешел в московскую команду зимой 2023 года, Фассон присоединился к «Локо» летом 2022 года.