"Енисей" в товарищеском матче сыграл вничью с "Сочи"

"Енисей" сыграл вничью с "Сочи" (3:3) в товарищеском матче на тренировочном сборе в турецком Белеке. В составе красноярской команды голами отметились нападающий Александр Кутьин и полузащитники Михаил Комков и Константин Савичев.

Товарищеские матчи. Клубы

"Енисей" – "Сочи" – 3:3 (1:1)

Голы: Савичев, 26 (1:0). Барсов, 41 (1:1). Обольский, 58 (1:2). Комков, 65 – с пенальти (2:2). Горбунов, 77 (2:3). Кутьин, 86 (3:3).

"Енисей": Филиппов, Занев (Тихий, 63), Гаджибеков (Захаров, 46), Кичин (Ганус, 63), Ятченко (Хубулов, 46), Данченко (Ятченко, 63), Огуде, Семакин (Комолов, 46), Савичев (Комков, 63), Торбинский (Кутьин, 46), Соболев (Саркисов, 46).

07 февраля. Турция

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