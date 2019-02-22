"Енисей" расторг контракт с игроком сборной Албании Гавазаем

Полузащитник сборной Албании Энис Гавазай покидает "Енисей", сообщает официальный сайт клуба. Стороны приняли решение о досрочном расторжении контракта. В сезоне-2018/19 Гавазай провел за красноярцев семь матчей в чемпионате России.

Будучи игроком "Енисея", Гавазай дебютировал в сборной Албании. Всего за национальную команду он провел три игры. Ранее он выступал за албанский "Скендербеу" и бельгийские "Руселаре" и "Гент", в составе которого он стал чемпионом Бельгии в 2015 году.

Албанский полузащитник Энис Гавазай и ФК "Енисей" приняли решение о досрочном расторжении контракта.



В сезоне 2018/2019 Гавазай провел 7 матчей и результативными действиями не отметился.



ФК "Енисей" желает Энису успехов в дальнейшей карьере! pic.twitter.com/eIHzlBJRi4 – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 22 февраля 2019 г.

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