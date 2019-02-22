17:18 | Футбол — РПЛ

"Енисей" расторг контракт с игроком сборной Албании Гавазаем

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Полузащитник сборной Албании Энис Гавазай покидает "Енисей", сообщает официальный сайт клуба. Стороны приняли решение о досрочном расторжении контракта. В сезоне-2018/19 Гавазай провел за красноярцев семь матчей в чемпионате России. 

Будучи игроком "Енисея", Гавазай дебютировал в сборной Албании. Всего за национальную команду он провел три игры. Ранее он выступал за албанский "Скендербеу" и бельгийские "Руселаре" и "Гент", в составе которого он стал чемпионом Бельгии в 2015 году.

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