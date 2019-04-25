"Оренбург" сравнял счет в гостевом матче 25-го тура премьер-лиги против "Енисея". На 80-й минуте гол забил нападающий Джордже Деспотович. При этом гости играют в меньшинстве с 64-й минуты.

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