"Оренбург" сравнял счет в гостевом матче 25-го тура премьер-лиги против "Енисея". На 80-й минуте гол забил нападающий Джордже Деспотович. При этом гости играют в меньшинстве с 64-й минуты.
📹 Четвертый гол Джордже Деспотовича в сезоне.
📺 Смотрите #ЕнисейОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/C3t94ZfA29
– МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 25 апреля 2019 г.
📹 Четвертый гол Джордже Деспотовича в сезоне.
📺 Смотрите #ЕнисейОренбург на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSLhttps://t.co/C3t94ZfA29
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