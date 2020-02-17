Эмилиано Ригони: «Надеюсь, мячами в товарищеских матчах дело не ограничится»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони отметился дублем в товарищеском матче против «Алании» (4:2).

— Приятные эмоции, такие победы всегда поднимают настроение. До возвращения чемпионата осталось всего ничего, и конкуренция за место в составе идет только на пользу команде, — приводит слова игрока официальный сайт «Зенита».

— Как лично вы ощущаете себя?

— Превосходно! В плане футбола и физической подготовки чувствую себя отменно. Само собой, голы придают уверенности, чтобы работать еще больше и активнее, завоевывать доверие и использовать свои шансы. Рад, что удается забивать — это очень важно для меня.

— Вы сделали дубль в Испании против «Ленинградца», еще один — в сегодняшней игре.

— Надеюсь, мячами в товарищеских матчах дело не ограничится, и я получу возможность проявить себя и в официальных встречах, чтобы принести максимум пользы команде. Впереди — решающий отрезок сезона.

— Что скажете о вашей с Дриусси аргентинской связке в нападении в матче против «Алании»?

— Это большое подспорье — иметь рядом человека, с которым ты говоришь на одном языке, мы отлично понимаем друг друга на поле. От этого все становится легче, к тому же эта позиция мне прекрасно знакома. Но мне комфортно и со всеми остальными одноклубниками — мы всегда ищем пути к взаимопониманию в игре. И, что самое главное, — находим их.