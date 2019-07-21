Емельянов поблагодарил фанатов "Урала" за поддержку в матче с "Ахматом"

Защитник "Урала" Роман Емельянов​ после разгромной победы над "Ахматом" (3:0) в матче второго тура чемпионата России поблагодарил болельщиков за поддержку.

– Самые положительные эмоции от этого матча. Спасибо всем болелщикам, которые пришли поддержать "Урал" в такую погоду. Хочу поблагодарить каждого. Гол Ильина? Перед игрой договорились с Володей о некоторой комбинации, он почувствовал момент и забежал, когда надо, – сказал Емельянов в эфире телеканала "Матч Премьер".

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