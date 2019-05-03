Полузащитник "Урала" Отман Эль-Кабир назван лучшим игроком клуба по итогам апреля. Он существенно опередил всех конкурентов в голосовании на официальном сайте. Второе место занял Андрей Егорычев, третье - Эрик Бикфалви, четвертое - Ярослав Годзюр, пятое - Михаил Меркулов.

Эль-Кабир в апреле провел 5 полных матчей в премьер-лиге и один - в Кубке России. На его счету победный мяч в игре с "Крыльями Советов", а также две олевые передачи.

Для Эль-Кабира это вторая награда лучшему игроку месяца подряд и четвертая - за всю историю выступений за "Урал".