Вендел — самый дорогой футболист РПЛ по версии Transfermarkt

Портал Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих игроков РПЛ.

Первое место занял полузащитник «Зенита» Вендел. Стоимость 26-летнего бразильца оценивается в 24 миллиона евро. Вторым стал его одноклубник Клаудиньо (20 миллионов), третьим — защитник петербуржцев Дуглас Сантос (18 миллионов).

Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года. В текущем сезоне хавбек провел 10 матчей за сине-бело-голубых, забил 2 мяча и отдал 4 голевые передачи.