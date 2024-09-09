Экс-защитник сборной России Семенов не намерен завершать карьеру

Экс-защитник сборной России Андрей Семенов рассказал подробности своего ухода из «Ахмата».

35-летний защитник выступал за грозненскую команду с 2014 по 2024 год. Сейчас футболист играет за медийный футбольный клуб LitEnergy.

«Завершил карьеру? Нет, играю в Медиалиге, чтобы набрать форму, а зимой посмотрим — договорился с медийной командой, что если будет вариант из профессионального футбола, меня отпустят. Почему покинул «Ахмат»? Изжил себя там, уже друг другу надоели, наверное. С «Ахматом» история закончена.

Были ли варианты в РПЛ, но не хотел уезжать из Москвы. Предложили поиграть в медиалиге — я согласился. Рассматриваю предложения только из РПЛ. В целом, можно и ближайшие клубы, как «Химки» или «Пари НН». Контактировал с этими командами, но не сошлись. Будут предложения — рассмотрим, а если нет — останусь в медиалиге», — цитирует Семенова «РБ Спорт».