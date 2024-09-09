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Экс-защитник сборной России Семенов не намерен завершать карьеру

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Экс-защитник сборной России Андрей Семенов рассказал подробности своего ухода из «Ахмата».

35-летний защитник выступал за грозненскую команду с 2014 по 2024 год. Сейчас футболист играет за медийный футбольный клуб LitEnergy.

«Завершил карьеру? Нет, играю в Медиалиге, чтобы набрать форму, а зимой посмотрим — договорился с медийной командой, что если будет вариант из профессионального футбола, меня отпустят. Почему покинул «Ахмат»? Изжил себя там, уже друг другу надоели, наверное. С «Ахматом» история закончена.

Были ли варианты в РПЛ, но не хотел уезжать из Москвы. Предложили поиграть в медиалиге — я согласился. Рассматриваю предложения только из РПЛ. В целом, можно и ближайшие клубы, как «Химки» или «Пари НН». Контактировал с этими командами, но не сошлись. Будут предложения — рассмотрим, а если нет — останусь в медиалиге», — цитирует Семенова «РБ Спорт».

Источник: РБ Спорт
Андрей Семенов
ФК Ахмат
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 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
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 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
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8
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10
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 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
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 Химки 7 1 3 3 9-13 6
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 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
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