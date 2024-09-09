Экс-защитник сборной России Семенов не намерен завершать карьеру
Экс-защитник сборной России Андрей Семенов рассказал подробности своего ухода из «Ахмата».
35-летний защитник выступал за грозненскую команду с 2014 по 2024 год. Сейчас футболист играет за медийный футбольный клуб LitEnergy.
«Завершил карьеру? Нет, играю в Медиалиге, чтобы набрать форму, а зимой посмотрим — договорился с медийной командой, что если будет вариант из профессионального футбола, меня отпустят. Почему покинул «Ахмат»? Изжил себя там, уже друг другу надоели, наверное. С «Ахматом» история закончена.
Были ли варианты в РПЛ, но не хотел уезжать из Москвы. Предложили поиграть в медиалиге — я согласился. Рассматриваю предложения только из РПЛ. В целом, можно и ближайшие клубы, как «Химки» или «Пари НН». Контактировал с этими командами, но не сошлись. Будут предложения — рассмотрим, а если нет — останусь в медиалиге», — цитирует Семенова «РБ Спорт».
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|
2
|Краснодар
|7
|4
|3
|0
|9-3
|15
|
3
|Локомотив
|7
|5
|0
|2
|15-10
|15
|
4
|Спартак
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
5
|ЦСКА
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|
6
|Динамо
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|
7
|Ростов
|7
|3
|2
|2
|13-13
|11
|
8
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
9
|Динамо Мх
|7
|2
|2
|3
|3-6
|8
|
10
|Кр. Советов
|7
|2
|0
|5
|6-13
|6
|
11
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|
12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
13
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|
14
|Акрон
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|
16
|Факел
|7
|1
|1
|5
|3-14
|4
|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|- : -
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|- : -
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|- : -
|14.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|
|
Игорь Дивеев
ЦСКА
|4
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1