Лещук: «Есть осадок от того, что не заняли первое место, хотя были близки к чемпионству»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук в разговоре с «СЭ» назвал главного конкурента в борьбе за чемпионство.

— В прошлом сезоне «Динамо» боролось за чемпионство до последнего тура. Если говорить о психологическом состоянии команды, то способны удержать тот темп, который был в прошлом году?

— Думаю, да. Потому что пришли новые ребята. И в целом есть осадок от того, что в прошлом сезоне не заняли первое место, хотя были близки к чемпионству. Будем стараться в этом сезоне добиться высокого результата. Наш главный конкурент — это мы сами, — сказал Лещук «СЭ» после торжественной церемонии открытия выставки-инсталляции «Стена болельщиков», посвященной истории фанатского движения «Динамо».

После семи туров «Динамо» с 13 очками занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Бело-голубые уступают лидирующему «Зениту» 4 очка.