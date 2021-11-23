Бывший спортдиректор «Рубина» рассказал, как пытался подписать Ди Натале

Бывший спортивный директор «Рубина» Мухсин Мухамадиев, работавший в клубе с 2008 по 2012 год, рассказал о том, что пытался подписать итальянского нападающего Антони Ди Натале.

— Кого еще из звезд хотели привезти в Казань?

— Не секрет, что «Рубин» интересовался Ди Натале, мы вели переговоры. Это был 2010 год перед чемпионатом мира, я встречался с игроком лично. И он был готов к переходу, попросил, чтобы за ним прислали самолет. Они уезжали на чемпионат мира, я чудом встретился с ним, с агентами.

— Реально было забрать его в Казань?

— Реально вполне, у него было желание. Но в последний момент передумали руководители «Удинезе». Когда вели переговоры, то была договоренность, что после чемпионата мира мы привезем его в Казань, чтобы показать город, условия; чтобы супруга увидела, где они будут жить. И дальше после этого визита мы должны были принять решение. Но в итоге после турнира клуб отказался от дальнейших переговоров, не отпустил игрока в Казань. Ди Натале в итоге так и закончил карьеру в «Удинезе».

— Правда, что еще пытались подписать Квальяреллу?

— Да, это правда. Мы раз пять ездили в Италию его смотреть. Но он сам не захотел ехать в Россию.

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