Экс-президент "Локомотива" считает, что "Динамо" не попадет в еврокубки даже с Месси и Неймаром

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов поделился мнением о возможности московского "Динамо" попасть в еврокубки.

– Задача "Динамо" – невозможная, даже если они возьмут Месси и Неймара. Команду нужно выстроить. Начиная от глубины скамейки, заканчивая стартовым составом. Турнир длинный и тяжелый. Условия работы в России – очень тяжелые. Все это требует времени. А в "Динамо" хотят все сделать быстро. Мы знаем такие примеры. "Асмарал", керимовский "Анжи". Их много, и все они провалились. Сейчас получится так – задачу Хохлову поставят, он ее не выполнит, и начнутся репрессии – всех выгонят. Начнутся продажи, покупки. Так будет хандра в "Динамо". Поэтому, я считаю, что это неправильный путь.

Нужно работать спокойно, заниматься футболом планово. В следующем сезоне они, думаю, займут шестое или седьмое место. Безусловно, они выступят лучше, чем в минувшем турнире. Если, конечно, не начнут ничего ломать. Если оставят Хохлова. Он справится.

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