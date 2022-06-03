Экс-президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с «СЭ» отреагировал на уход защитника Юрия Жиркова и полузащитника Павла Мамаева из «Химок».

«Жирков всегда отличался высоким профессионализмом. У него хорошее телосложение, такие игроки обычно долго играют. Но выбирать дальше ему. Его любовь к футболу заставляет еще играть. Не так просто уйти из футбола, когда ты всю жизнь ему посвятил. Если ему позволяет здоровье, почему бы ему еще не поиграть. Еще минимум год он будет полезен любой команде в РПЛ, не говоря уже о ФНЛ», — сказал Наумов «СЭ».

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков сообщил «СЭ» что клуб не будет продлевать контракт с футболистами.

38-летний Жирков в составе «Химок» принял участие в трех официальных матчах и не отличился результативными действиями. 33-летний Мамаев сыграл в одной официальной встрече за клуб.