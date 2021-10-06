Антон Заболотный попал в рейтинг 500 лучших футболистов мира по версии World Soccer
Журнал World Soccer включил четырех российских футболистов в рейтинг 500 лучших футболистов мира
18:45
Журнал World Soccer опубликовал список из 500 футболистов, которые, по мнению издания, считаются лучшими игроками в мире. В этот рейтинг попали четыре россиянина, сообщает Inoprosport со ссылкой на зарубежный журнал.
Каждый футболист получил отдельную небольшую характеристику.
Артем Дзюба: «Лучший бомбардир и главный человек России».
Александр Головин: «Нужно оправдывать авансы, выданные после ЧМ-2018».
Александр Соболев: «Высокий форвард, наследник Дзюбы из Сибири».
Антон Заболотный: «Ключевой фактор выхода «Сочи» в квалификацию еврокубков. Заслужил возвращение в ЦСКА в виде награды».
Дополнительная информация:
https://inoprosport.ru/post/36054-4-rossiyanina-voshli-v-top-500-samykh-znachimykh-futbolistov-mira-po-versii-world-soccer?r=football
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