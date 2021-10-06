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Антон Заболотный попал в рейтинг 500 лучших футболистов мира по версии World Soccer

Журнал World Soccer включил четырех российских футболистов в рейтинг 500 лучших футболистов мира
18:45
Антон Заболотный. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Заболотный. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Журнал World Soccer опубликовал список из 500 футболистов, которые, по мнению издания, считаются лучшими игроками в мире. В этот рейтинг попали четыре россиянина, сообщает Inoprosport со ссылкой на зарубежный журнал.

Каждый футболист получил отдельную небольшую характеристику.

Артем Дзюба: «Лучший бомбардир и главный человек России».

Александр Головин: «Нужно оправдывать авансы, выданные после ЧМ-2018».

Александр Соболев: «Высокий форвард, наследник Дзюбы из Сибири».

Антон Заболотный: «Ключевой фактор выхода «Сочи» в квалификацию еврокубков. Заслужил возвращение в ЦСКА в виде награды».

Дополнительная информация:

https://inoprosport.ru/post/36054-4-rossiyanina-voshli-v-top-500-samykh-znachimykh-futbolistov-mira-po-versii-world-soccer?r=football

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Иван Шитик все материалы автора

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