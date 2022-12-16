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Сегодня, 17:00

Соломатин обратился к российским футболистам: «Помогайте! Гуманитарная миссия может быть безграничной»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Андрей Соломатин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Соломатин в интервью «СЭ» обратился к российским футболистам в связи с ситуацией в мире.

— Вы говорили вашим бывшим одноклубникам или другим игрокам о поездке? Есть ли среди них тот, кто готов помогать?

— Общался с одним человеком — он пока в раздумьях. Хочу через «СЭ» обратиться к футболистам. Парни, вы оглядываетесь на Запад, санкции, контракты и прочее. Говорят, что футбол вне политики, но это самая наглая ложь, которую сейчас слышу. Чемпионат мира чуть ли не ежедневно преподносит подобные скандалы. То на колени встают, то перед строителями каются, то решают вопросы, кому и с кем спать. Это же чисто политическая, даже не общественная повестка!

Так что, парни, если не начнете вникать в политику, она однажды займется вами. Жертвуйте, помогайте, если нет опыта, обращайтесь, гуманитарная миссия может быть безграничной.

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1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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