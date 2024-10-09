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9 октября, 11:25

Экс-подруга Промеса Кулешова раскрыла подробности ДТП с участием игрока в Дубае

Сергей Разин
корреспондент
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Квинси Промес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Блогер Мэри Кулешова, бывшая девушка экс-игрока «Спартака» Квинси Промеса, рассказала подробности о ДТП с участием футболиста.

«Что произошло в Дубае? Я не знаю. Он рассказывал это на следующий день, когда мы с ним встретились. Он говорил, что ехал на автомобиле, поцарапал машину, начал бежать... И убежал... Там никого не было, даже пострадавших. Это просто легкое ДТП. Но, видимо, от судьбы не убежать. Он избегал встречи с полицией? Думаю, что да. Он знал, чем это может закончиться, поэтому и побежал. Это глупо — бежать в Дубае, там камеры везде», — сказала Кулешова в интервью шоу «Алена, блин!»

Квинси Промес. «Шансы на оправдательный приговор для Промеса ниже 50 процентов». Адвокаты Квинси допросят свидетелей по делу о контрабанде

В феврале футболист был задержан в ОАЭ, куда прибыл на сборы с московским клубом, из-за местного правонарушения. Однако позже Нидерланды попросили экстрадиции нападающего, который на родине приговорен суммарно к 7,5 года заключения по двум уголовным делам.

В начале сентября Промес подписал контракт с дубайским клубом «Юнайтед», выступающим во втором по силе дивизионе чемпионата ОАЭ. С того момента нидерландец все еще не дебютировал за команду из-за проблем с регистрацией.

Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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