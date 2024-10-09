Батраков признан лучшим игроком РПЛ в сентябре

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал лучшим игроком сентября в РПЛ по версии болельщиков и экспертов.

За 19-летнего россиянина проголосовало более 59 процентов болельщиков. Также на звание лучшего игрока месяца претендовали Илья Самошников («Локомотив»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Константин Тюкавин («Динамо») и Артем Дзюба («Акрон»).

В сентябре Батраков провел 3 матча, в которых забил 4 гола и сделал результативную передачу.