Экс-капитан "Рубина" Кузьмин вошел в тренерский штаб клуба

Бывший капитан "Рубина" Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб команды, информирует пресс-служба клуба. В среду, 10 апреля, он был представлен игрокам в новом статусе.

Кузьмин в мае 2018 года покинул "Рубин", за который выступал с 2010 года. Он долгое время был капитаном казанской команды, выиграл бронзовые медали чемпионата России (2010), становился обладателем Кубка и Суперкубка России (2012).

Все он провел 203 матча за казанский клуб, в которых забил 7 голов и сделал 19 голевых передач.

Олег Кузьмин вошел в тренерский штаб "Рубина"!



Сегодня экс-капитан нашей команды был представлен футболистам в новом статусе.



Олег Александрович выступал за "Рубин" с 2010 по 2018 год, сыграл 203 матча, в которых забил 7 голов и сделал 19 голевых передач. ⠀ pic.twitter.com/NIb3XLUkTE – "Рубин" Казань (@fcrk) 10 апреля 2019 г.

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