Бояринцев: «Дзюба может вернуться в РПЛ. Найдутся те, кто подпишет Артема»

Бывший игрок «Спартака» Денис Бояринцев в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил, что форвард «Аданы Демирспор» Артем Дзюба может вернуться в РПЛ.

«Дзюба может спокойно вернуться в РПЛ. Да, не все клубы его возьмут, но найдутся те, кто подпишет Артема. Его рано списывать со счетов. Он и здоровьем не обделен. Но тут тоже много моментов: финансы, амбициозность. И потянут ли клубы его зарплату? Я думаю, он еще может поиграть в нашем чемпионате», — сказал Бояринцев «СЭ».