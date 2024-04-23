Полузащитник «Ахмата» Камило: «РПЛ — очень сильный чемпионат. Бразильским футболистам здесь интересно»

Опорный полузащитник «Ахмата» Камило в разговоре с «СЭ» объяснил, почему в РПЛ играет большое количество игроков из Бразилии.

«Чем привлекателен российский чемпионат? Российские клубы ищут бразильских игроков. Но и бразильским футболистам интересно играть в России, несмотря на то, что здесь нет еврокубков. РПЛ — очень сильный чемпионат», — сказал Камило «СЭ».

В текущем сезоне Камило отыграл 24 матча за «Ахмат» во всех турнирах, отличившись одним голом.

На данный момент команда Магомеда Адиева занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 24 встречах.